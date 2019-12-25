  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ближайшие часы на Петербург обрушатся ливни и грозы
Сегодня, 20:12
280
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В ближайшие часы на Петербург обрушатся ливни и грозы

0 0

Сообщается, что местами может выпасть град.

В воскресенье, 18 июля, в ближайшие часы на петербуржцев обрушатся ливни и грозы.Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Петербургу и области. 

По данным ведомства, в городе ожидаются грозы и ливни. Сообщается, что местами может выпасть град. Также в Северной столице спрогнозировали шквалистое усиление ветра, его скорость составит 15-29 м/с.

Ранее Piter.tv писал, что с понедельника в Ленобласть придет похолодание. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Ночью термометры покажут +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление  будет меняться мало.

Фото: Pexels

Теги: град, дождь, ливни
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
lily1985
Сегодня 21:20

Надеюсь они в скором времени пройдут. Ну в принципе, не в новое.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии