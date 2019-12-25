В ближайшие часы на Петербург обрушатся ливни и грозы

Сообщается, что местами может выпасть град.

В воскресенье, 18 июля, в ближайшие часы на петербуржцев обрушатся ливни и грозы.Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по Петербургу и области.

По данным ведомства, в городе ожидаются грозы и ливни. Сообщается, что местами может выпасть град. Также в Северной столице спрогнозировали шквалистое усиление ветра, его скорость составит 15-29 м/с.

Ранее Piter.tv писал, что с понедельника в Ленобласть придет похолодание. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Ночью термометры покажут +11...+16 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. Подует западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

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