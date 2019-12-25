В благостройство Румболовского парка будет вложено 345 млн рублей

Будет высажено много кустарников и деревьев, выполнены другие работы.

В благоустройство Румболовского парка во Всеволожске планируется вложить еще почти 345 миллионов рублей. Соответствующую закупку для реализации второго этапа его развития разместила администрация района.

В ходе предстоящих работ, - а они должны быть выполнены за 90 дней после подписания контракта, - планируется сделать многое. Так, организация-подрядчик займется устройством летней сцены "Пергола" со зрительскими местами. Будет высажено много деревьев, кустарников – 380 барбарисов, 630 кизильников, 460 диких роз, 30 сиреней, 20 сербских елей и много других благородных растений.

Также планируется, в частности, приобрести 75 скамеек со спинками "Tree", 1380 квадратных метров готовых двухлетних газонов. Кроме того, в парке появятся "небесная карусель", новые тренажеры и т.д.

Работы профинансирует бюджет Всеволожска.

Заявки для участия в аукционе по определению исполнителя проекта принимаются до 8 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Тихвине построят новую спортплощадку к лету.

Фото: vk.com/rumbolovo_park