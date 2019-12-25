В Тихвине построят новую спортплощадку к лету

Планируется, что она откроется в июле.

В Тихвине стартовал электронный аукцион на поиск подрядчика для постройки новой спортивной площадки. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано | Тихвин".

Средства на обустройство пространства предоставила депутат ЗакСа Ленобласти Надежда Белова. Тренажеры появятся во дворе домов 12-16 во втором микрорайоне. Всего планируется установить 6 единиц спортивного оборудования, скамейку, урну и информационный щит. Аналогичная площадку уже подготовили в четвертом микрорайоне.

Работы планируется завершить к 15 июля.

Ранее мы рассказали о том, что под Коломяжским путепроводом построят скейт-парк и памп-трек.

Фото: ВКонтакте / tih_win