Под Коломяжским путепроводом построят скейт-парк и памп-трек

Удобная площадка расположится в транспортной доступности, но в отдалении от жилых домов.

В Петербурге объявили конкурс на строительство скейт-площадки и памп-трека (велосипедной трассы с препятствиями) под Коломяжским путепроводом. Инициатива стала победителем проекта "Твой бюджет" в 2018 году, а информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок.

Предложившие инициативу Елизавета Челнокова и Михаил Сазонов отметили, что имеющиеся в городе площадки для занятий скейтбордингом, вело- и роллерспортом находятся в плохом состоянии, труднодоступных местах или не соответствуют стандартам. Территорию под путепроводом назвали идеальной, поскольку до нее несложно добраться на транспорте, но от жилых домов площадка будет в отдалении и не станет мешать горожанам. Отмечается, что скейт-парк может быть внесезенной: путепроводом может послужить крышей.

Проект площадки для катания на роликах, досках, велосипедах и самокатах подготовили к декабрю 2019 года, а в начале 2020 года администрация Приморского района завершила подготовке документов для конкурса. Заявки на участие в аукционе принимают до 17 апреля, начальная цена закупки составила 29,6 миллионов рублей.

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Фото: пресс-служба комитета по финансам