Летом на Дальневосточном проспекте достроят новую школу

Учреждение рассчитано на 825 учеников.

К июлю текущего года на Дальневосточном проспекте достроят общеобразовательную школу на 825 мест, сообщили в пресс-службе комитета по строительству 13 апреля.

На данный момент строители справились с 75% здания, на площадке работает четыре сотни рабочих. Для будущей школы установили буронабивные сваи, монолитный железобетонный каркас и прифундаментный дренаж. Также на объекте устроили кровлю, перегородки и кирпичные кладки стен. Подрядчик АО "Стройинвест" в то же время монтирует внутренние инженерные системы и занимается внутренней чистовой отделкой.

По губернаторскому поручению школу должны к новому учебному году.

Также новую школу построят в Сертолово.

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