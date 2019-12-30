В библиотеке им. Маяковского рассказали о самых востребованных книгах за первый месяц 2020 года

Всего Центральную библиотеку посетили почти 39 тыс. читателей.

За первые 26 дней 2020 года в библиотеке им. Маяковского в Петербурге взяли более 31 тыс. книг. Из них 36% составила художественная литература, узнал "Петербургский дневник".

Из книг, которые были предложены читателям, чаще всего брали произведение Александра Бушковского "Рымба". Ей заинтересовались 14 человек. Десять пользователей библиотеки взяли книгу Бернхарда Шлинка "Ольга" и Лоран Гунель "Бог всегда путешествует инкогнито".

В целом лидерами фонда стали отечественные книги. "Дети мои" Гузель Яхиной выдали 14 раз, "Наполеонов обоз" Дины Рубиной и "Брисбен" Евгения Водолазкина — по 12 раз.



Ранее Piter.TV рассказал о том, что книги в библиотеке Маяковского можно взять без прописки в Петербурге и области.

Фото: Piter.TV