Книги в библиотеке Маяковского теперь можно взять без прописки в Петербурге и Ленобласти

Теперь для этого нужен только читательский билет.

С января 2020 года Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского отменила обязательное наличие у читателей регистрации или прописки в Петербурге и Ленобласти для того, чтобы брать книги на дом. Теперь для этого будет необходим только читательский билет.

Работники библиотеки назвали этот факт "главным новогодним подарком" и пояснили, что "канули в лету смутные времена, когда чтобы взять книгу надо было искать одногруппницу из Петербурга".

Однако эти изменения затронули только граждан России. В остальных случаях библиотекари просили предоставить данные о прописке или временной регистрации.

Ранее мы сообщали, что российская национальная библиотека восстановила уникальный "Атлас Санкт-Петербурга 1798 года".

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