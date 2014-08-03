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На Лиговском проспекте завершили реконструкцию библиотеки имени Сергея Есенина

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В библиотеке постарались воссоздать атмосферу Серебряного века.

В Петербурге продолжается масштабное обновление городских библиотек, которые превращаются в уникальные культурные центры. К 100-летию со дня гибели Сергея Есенина завершилась реконструкция библиотеки его имени на Лиговском проспекте. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале, пишет "Петербургский дневник".

В библиотеке постарались воссоздать атмосферу Серебряного века. Теперь здесь обустроены удобный читальный зал, просторная выставочная зона и оборудованный кинозал.

Любой музыкант, художник или поэт может подать заявку и выступить в конференц-зале или организовать творческий вечер. Кофейня оформлена в стиле легендарного кафе имажинистов "Стойло Пегаса".

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский вокзал в Москве украсят мозаичные панно с панорамами Петербурга.

Видео: Telegram / Александр Беглов

Теги: библиотека, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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