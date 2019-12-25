Ленинградский вокзал в Москве украсят мозаичные панно с панорамами Петербурга

Ремонт здания Ленинградского вокзала в Москве стартовал 11 августа 2024 года.

После модернизации Ленинградский вокзал в Москве украсит панно из смальты, выполненное в смешанной технике с элементами римской мозаики, сообщил ТАСС главный архитектор столицы и первый зампредседателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Главным акцентом проекта станут две масштабные мозаики — панно "Москва" и "Петербург". Каждое панно будет иметь размеры 84 метра в длину и почти 5 метров в высоту, а общая площадь составит около 830 квадратных метров. Работы выполнит художник Максим Козлов, известный своими гигантскими рыбами для станции "Нагатинский затон" в Московском метрополитене.

Кузнецов подчеркнул, что изначально Ленинградский вокзал был дебаркадером для прибывающих поездов, большим пространством, которое потеряло свой оригинальный вид из-за новых построек, лестниц и эскалаторов. Эти элементы будут упорядочены, и в итоге получится светлое и просторное помещение с торжественной атмосферой, заключил он.

Ремонт здания Ленинградского вокзала в Москве стартовал 11 августа 2024 года. Завершение модернизации планируется на конец 2025 — начало 2026 года.

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Фото: mos.ru