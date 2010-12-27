Российская национальная библиотека восстановила уникальный "Атлас Санкт-Петербурга 1798 года"

Атлас включен в реестр уникальных документов.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов восстановили уникальный "Атлас Санкт-Петербурга 1798 года". Об этом сообщает Российская национальная библиотека.

Известно, что уникальный документ иллюстрирует, каким был Петербург два века назад. В атласе показаны планы 11 административных частей. Отмечается, что большинство таких планов позволят разглядеть самые маленькие детали местности. Дело в том, что эксперты выполнили их в масштабе 25 саженей в английском дюйме.

По словам экспертов, за долгие годы нав документах появились разрывы, трещины, изломы, пятна разного происхождения, а также следы жизнедеятельности насекомых.В результате реставрации сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов очистили листы и восстановили их целостность.

Отмечается, что этот включен в реестр уникальных документов России.

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Фото:РНБ