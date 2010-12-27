"Поднажмем!". "Ночлежка" продолжает новогодний сбор продуктов и вещей для бездомных

Благотворительная организация попросила петербуржцев скорее помочь с покупкой необходимых вещей.

Благотворительная организация "Ночлежка" просит петербуржцев помочь со сбором необходимых вещей для бездомных, которые волонтеры преподнесут им в качестве новогодних подарков. Ежегодная акция "Мандаринка и тушенка" в этом году идет неторопливыми темпами, поэтому за три дня до окончания сбора подарков организация напомнила о продуктах и предметах, которых все еще не хватает для составления 500 наборов.

"Ночлежка" просит купить для бездомных конфеты и печенье, консервы в банке с ключом, зубные щетки, влажные салфетки и гигиенические прокладки. Также для подарков не хватает носков, теплых перчаток, кусачек для ногтей и станков для бритья. Полный список необходимых вещей можно посмотреть в официальной группе "Ночлежки" ВКонтакте. Волонтеры напомнили, что принести купленные подарки можно в благотворительные магазины "Спасибо!".

Такую же просьбу озвучил и московский филиал организации.

Ранее мы писали, что благотворительные фонды Петербурга получили меньше государственной поддержки.

Фото: Влада Мисюрева, "Ночлежка" / ВКонтакте