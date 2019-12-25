В библиотеке Алвара Аалто проходит выставка Елены Бичевиной

В пятницу, 3 июля, в выборгской библиотеке Алвара Аалто открылась выставка художницы Мариинского театра Елены Бичевиной "Портрет на фоне пандемии". Информацию об этом иллюстратор разместила в своем профиле "ВКонтакте".
По признанию автора, работы передают ощущения тревоги и беспокойства, которые пришлось пережить большинству людей в течение 3-х месяцев самоизоляции.
При посещении выставки необходимо соблюдать все противоэпидемические меры – соблюдать дистанцию и иметь при себе средства личной защиты.
На 15 июля намечена еще одна выставка Елены Бичевиной "Свет. Огонь. Красный", посвященная театральному творчеству художницы. Композицию расположат в лекционном зале.
Обе выставки продлятся до 16 августа.
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Фото: ВКонтакте / helenikart
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