В библиотеке Алвара Аалто проходит выставка Елены Бичевиной

Работы посвящены периоду самоизоляции.

В пятницу, 3 июля, в выборгской библиотеке Алвара Аалто открылась выставка художницы Мариинского театра Елены Бичевиной "Портрет на фоне пандемии". Информацию об этом иллюстратор разместила в своем профиле "ВКонтакте".

По признанию автора, работы передают ощущения тревоги и беспокойства, которые пришлось пережить большинству людей в течение 3-х месяцев самоизоляции.

При посещении выставки необходимо соблюдать все противоэпидемические меры – соблюдать дистанцию и иметь при себе средства личной защиты.

На 15 июля намечена еще одна выставка Елены Бичевиной "Свет. Огонь. Красный", посвященная театральному творчеству художницы. Композицию расположат в лекционном зале.

Обе выставки продлятся до 16 августа.

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Фото: ВКонтакте / helenikart