В библиотеке Алвара Аалто продолжаются совместные чтения

В августе читателям предлагают познакомиться с творчеством Николая Семеновича Лескова.

В августе в билиотеке Алвара Аалто продолжится акция "Совместные чтения в сети". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом месяце сотрудники библиотеки предлагают прочитать и обсудить произведение "Очарованный странник" Николая Лескова. Николай Семенович - прозаик, автор романов, повестей и рассказов: "Леди Макбет Мценского уезда", "Левша", "На ножах", "Соборяне", "Некуда" и других.

Первая публикация повести "Очарованный странник" произошла 145 лет назад.

Данная акция, в рамках которой, жителей и гостей Выборга знакомят с книгами-юбилярами этого года, началась в январе 2018 года. Имя самого активного читателя назовут в Общероссийский день библиотек - 27 мая 2019 года.

Также, сегодня стала известна программа фестиваля "Окно в Европу".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО







