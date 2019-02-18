В библиотеке Аалто открылась книжная выставка посвященная архитектору Уно Ульбергу

Книги посвященные архитектору, во многом сформировавшему образ Выборга открылась в библиотеке А.Аалто.

Выставка книг и документов, полностью посвященная "главному архитектору Выборга" открылась в стенах библиотеки А.Аалто.

Вклад Уно Ульберга в Выборг сложно недооценить. Преимущественно его трудами был создан тот облик исторической части города, который жители и туристы могут наблюдать сейчас. Из под пера известного архитектора вышел проект реставрации и адаптации Круглой башни (которую без его вмешательства вполне могли приговорить под снос), дом Хакмана и Ко (ныне пребывающий в запустении), а также здания школы Искусств и Выборгского губернского архива.

Открывшаяся выставка должна привлечь внимание горожан к архитектору, изменившему исторический город.

Выставка направлена на привлечение внимания к такому интересном человеку, коренному выборжанину, Уно Ульбергу. – куратор выставки, Виктория Танина

Недавно выставка посвященная Уно Ульбергу со схожим посылом открылась в читальном зале архива ЛОГАВ. Открывшаяся экспозиция в библиотеке является продолжением и дополнением выставки. Экземпляры, демонстрируюемые на стендах выбирались совместно с сотрудниками архива.

Выставка будет доступна в читальном зале библиотеки до конца февраля.

Видео: Piter.TV