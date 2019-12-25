В библиотеке А. Аалто начал работу II Международный форум "Книжный Выборг"

Мероприятие продлится в течение трех дней, с 24 по 26 сентября.

В библиотеке А. Аалто 24 сентября начал работу II Международный форум читателей детской и юношеской книги "Книжный Выборг". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие продлится в течение трех дней, с 24 по 26 сентября. В программе: книжные новинки, выставки, презентации, встречи с писателями и литературные дискуссии.

Мероприятие также транслируется онлайн – на официальном сайте проекта: книгофорумвыборг.рф и в социальных сетях.

Программа:

24 сентября - https://vk.cc/c64CHc,

25 сентября - https://vk.cc/c64CPh,

26 сентября - https://vk.cc/c64CSR.

Фото: Библиотека Алвара Аалто