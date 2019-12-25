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В библиотеке А. Аалто начал работу II Международный форум "Книжный Выборг"
Сегодня, 16:08
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В библиотеке А. Аалто начал работу II Международный форум "Книжный Выборг"

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Мероприятие продлится в течение трех дней, с 24 по 26 сентября.

В библиотеке А. Аалто 24 сентября начал работу II Международный форум читателей детской и юношеской книги "Книжный Выборг". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие продлится в течение трех дней, с 24 по 26 сентября. В программе: книжные новинки, выставки, презентации, встречи с писателями и литературные дискуссии.

Мероприятие также транслируется онлайн – на официальном сайте проекта: книгофорумвыборг.рф и в социальных сетях.

Программа:
24 сентября - https://vk.cc/c64CHc,
25 сентября - https://vk.cc/c64CPh,
26 сентября - https://vk.cc/c64CSR.

Фото: Библиотека Алвара Аалто

Теги: библиотека аалто, форум
Категории: Лента новостей, Выборг,

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