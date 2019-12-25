В Выборге проходит VI кинофестиваль стран Вышеградской четверки

В мероприятии приняли участие представители Генеральных консульств этих стран в Петербурге, администрации Выборгского района, жители и гости Выборга города.

В библиотеке А. Аалто открылся VI кинофестиваль стран Вышеградской четверки, объединяющей европейские государства: Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. В мероприятии приняли участие представители Генеральных консульств этих стран в Петербурге, администрации Выборгского района, жители и гости Выборга города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Генеральный консул Генерального консульства Венгрии в Петербурге Габор Ференц НАДЬ поблагодарил администрацию Выборгского района и руководство учреждения за предоставленную возможность проведения кинофестиваля и пожелал зрителям приятных просмотров.

В течение трех дней желающие могут познакомиться с кинокартинами еще четырех государств: Венгрии, Словакии, Чехии и Польши. Елена Рогозина, руководитель библиотеки А. Аалто

Открыла кинофестиваль венгерская драма о человеческих взаимоотношениях "Недетские сказки", созданная в 2019 году. События фильма проходят в послевоенные годы.

Все фильмы идут на языке представляющей его страны с субтитрами на русском языке.

Посещение кинопоказов – по предварительной записи на сайте библиотеки: https://aalto.vbgcity.ru/node/96 или по телефону 8 (81378) 2-42-79.

Согласно Постановлению администрации МО "Выборгский район" вход на мероприятие возможен только при наличии документов о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО