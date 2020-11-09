  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В библиотеке Аалто появятся новые горшки для цветов
Сегодня, 16:29
64
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В библиотеке Аалто появятся новые горшки для цветов

0 0

Одной из особенностей известной библиотеки является то, что архитектор Алвар Аалто осуществил проект, в котором использовались только натуральные материалы. Но на данный момент цветы растут в пластмассовых кашпо, их заменят на горшки из натурального материала.

Меньше чем через месяц библиотека Алвара Аалто отметит 86-ю годовщину. В честь этой даты фонд "Зеленый Петербург" подарит ей горшки для цветов из натуральных материалов.

Одной из особенностей библиотеки является то, что архитектор Алвар Аалто осуществил проект, в котором использовались только натуральные материалы.

При реализации проекта были совмещены природные материалы (камень, дерево) и искусственно созданные (стекло, железобетон). К сожалению, не все решения архитектора дошли до наших дней̆. Мы бы хотели исправить эту несправедливость и заменить пластиковые горшки для цветов на горшки из натуральных материалов.

Фонд Зелёный Петербург

Фикусы, драцены и другие растения пересадят в терракотовые глиняные кашпо. Акцию "Сад Аалто" планируют провести 13 октября, в день рождения библиотеки.

Сейчас идет сбор денежных средств. 

Фото: Instagram / @ozelenimvse; ВКонтакте / Библиотека Алвара Аалто (Александр Николаев)

Теги: библиотека аалто, цветы
Категории: Выборг, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии