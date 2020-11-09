В библиотеке Аалто появятся новые горшки для цветов

Меньше чем через месяц библиотека Алвара Аалто отметит 86-ю годовщину. В честь этой даты фонд "Зеленый Петербург" подарит ей горшки для цветов из натуральных материалов.
Одной из особенностей библиотеки является то, что архитектор Алвар Аалто осуществил проект, в котором использовались только натуральные материалы.
При реализации проекта были совмещены природные материалы (камень, дерево) и искусственно созданные (стекло, железобетон). К сожалению, не все решения архитектора дошли до наших дней̆. Мы бы хотели исправить эту несправедливость и заменить пластиковые горшки для цветов на горшки из натуральных материалов.
Фонд Зелёный Петербург
Фикусы, драцены и другие растения пересадят в терракотовые глиняные кашпо. Акцию "Сад Аалто" планируют провести 13 октября, в день рождения библиотеки.
Сейчас идет сбор денежных средств.
Фото: Instagram / @ozelenimvse; ВКонтакте / Библиотека Алвара Аалто (Александр Николаев)
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