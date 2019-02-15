В здании Выборгского архива открылась выставка документов архитектора Уно Ульберга

Более 70 документов одного из самых значимых архитекторов Выборга выставлены на всеобщее обозрение в читальном зале архива ЛОГАВ.

Новая выставка открылась в читальном зале Ленинградского областного государственного архива в Выборге, расположенном на ул. Штурма. Выставка собрала в себе подлинники документов финского архитектура Уно Ульберга, хранящиеся в фондах архива.

Уно Ульберг в период активного архитеурного творчества создал множество зданий в Выборге. Среди них такие здания как Художественная школа и музей изящных искусств (где ныне расположился выставочный центр "Эрмитаж–Выборг", стадион "Авангард" (который сейчас известен как стадион "Фаворит") и само здание Выборгского губернского архива, в стенах которого открылась выставка.

Помимо этого, Ульберг приложил руку к восстановлению и адаптации под современное использование Круглой башни и бастиона "Панцерлакс"

Выставка вобрала в себя более 70 чертежей, зарисовок и фотографий, сделанных архитектором. Вход на выставку свободный. Экспозиция находится в читальном зале архива и продлится до апреля.

Видео: Piter.TV