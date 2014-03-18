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В библиотеке А.Алто в Выборге проголосовали 200 человек
Сегодня, 16:41
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В библиотеке А.Алто в Выборге проголосовали 200 человек

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Данные актуальны на 14:00 17-го сентября.

За первые 6 часов с начала голосования в УИК №244 в библиотеке А.Алто проголосовали 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В участковой избирательной комиссии установлено круглосуточное видеонаблюдение. Также за ходом голосование следят наблюдатели. 

Сегодня принять участие в голосовании на наш участок приходят люди разных возрастов: от 18-летних до пенсионеров. В помещении для голосования соблюдены все необходимые санитарные требования. Обеспечение безопасности организуют сотрудники полиции, которые заступили на круглосуточную охрану избирательного участка еще до начала выборов.

Елена Рогозина, председатель УИК №244. 

Голосование началось в 8 утра 17-го сентября и завершится в 20:00 19-го сентября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что голосование в Выборгском районе Ленобласти проходит под международным наблюдением. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: библиотека аалто, выборы
Категории: Выборг, Лента новостей,

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