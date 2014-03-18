В библиотеке А.Алто в Выборге проголосовали 200 человек

Данные актуальны на 14:00 17-го сентября.

За первые 6 часов с начала голосования в УИК №244 в библиотеке А.Алто проголосовали 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В участковой избирательной комиссии установлено круглосуточное видеонаблюдение. Также за ходом голосование следят наблюдатели.

Сегодня принять участие в голосовании на наш участок приходят люди разных возрастов: от 18-летних до пенсионеров. В помещении для голосования соблюдены все необходимые санитарные требования. Обеспечение безопасности организуют сотрудники полиции, которые заступили на круглосуточную охрану избирательного участка еще до начала выборов. Елена Рогозина, председатель УИК №244.

Голосование началось в 8 утра 17-го сентября и завершится в 20:00 19-го сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что голосование в Выборгском районе Ленобласти проходит под международным наблюдением.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО