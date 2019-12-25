Голосование в Выборгском районе Ленобласти проходит под международным наблюдением

Международные наблюдатели планируют посетить разные районы Ленобласти.

В Выборгском районе 17-го сентября открылись 120 избирательных участков для голосования. На выборы прибыла международная группа наблюдателей, которая была сформирована Межпарламентской Ассамблеей Государств-участников СНГ. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Наблюдатели посетят избирательные участки в различных регионах Ленобласти. Накануне выборов они встретились с руководителем избирательной комиссии 47-го региона Михаилом Лебединским. Участникам встречи показали новые стационарные и переносные ящики для голосования, сейф-пакеты, ленты для опломбирования урн, защитные экраны для членов избирательных комиссий.

Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Территориальная избирательная комиссия Выборгского муниципального района находится в Выборге на Крепостной улице, 35. Получить информацию можно по телефонам: 8(81378) 27-019, 8(81378) 22-511.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Выборгском районе выдавали бюллетени.

Фото: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО