В Выборгском районе Ленобласти выдают бюллетени для выборов

Голосование будет многодневным: 17-19 сентября.

В территориальной избирательной комиссии Выборгского района 15-го сентября проходит выдача бюллетеней в участковые избиркомы. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Перед поступлением документов для голосования в участковые избирательные комиссии данные помещения проверили сотрудники полиции со служебной собакой. С сегодняшнего дня и до окончания выборов на участках будут дежурить полицейские.

Один из самых крупных УИКов находится в библиотеке А. Алто. Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии №244 Елена Рогозина, бюллетени промаркировали. Позже их уберут в сейф-пакеты и поместят в отдельный сейф до завершения голосования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава администрации Выборгского района Ленобласти возобновил личный прием граждан.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО