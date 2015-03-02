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В Выборгском районе Ленобласти выдают бюллетени для выборов
Сегодня, 17:14
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В Выборгском районе Ленобласти выдают бюллетени для выборов

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Голосование будет многодневным: 17-19 сентября.

В территориальной избирательной комиссии Выборгского района 15-го сентября проходит выдача бюллетеней в участковые избиркомы. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Перед поступлением документов для голосования в участковые избирательные комиссии данные помещения проверили сотрудники полиции со служебной собакой. С сегодняшнего дня и до окончания выборов на участках будут дежурить полицейские. 

Один из самых крупных УИКов находится в библиотеке А. Алто. Как рассказала председатель участковой избирательной комиссии №244 Елена Рогозина, бюллетени промаркировали. Позже их уберут в сейф-пакеты и поместят в отдельный сейф до завершения голосования. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава администрации Выборгского района Ленобласти возобновил личный прием граждан. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Лента новостей, Выборг,

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