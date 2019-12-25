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Глава администрации Выборгского района Ленобласти возобновил личный прием граждан
Сегодня, 16:46
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Глава администрации Выборгского района Ленобласти возобновил личный прием граждан

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Это стало возможным после улучшения эпидобстановки.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ленобласти Валерий Савинов возобновил личный прием граждан в очном формате и уже провел первую встречу. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Проводить личный прием стало возможно после того, как в Выборгском районе увеличилось количество вакцинированных от COVID-19 и уменьшилось число заболевших. До этого Валерий Савинов вместе с руководителями учреждений и ведомств общался с жителями по телефону. 

На приеме жители задали вопросы на тему ЖКХ, прав на землю, размещения спортивных объектов. В случае необходимости дополнительный прием с гражданами могут провести профильные специалисты.

Записаться к Савинову на прием можно по телефону 8 (81378) 2-22-27. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: валерий савинов, прием граждан
Категории: Выборг, Лента новостей,

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