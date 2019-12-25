Глава администрации Выборгского района Ленобласти возобновил личный прием граждан

Это стало возможным после улучшения эпидобстановки.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ленобласти Валерий Савинов возобновил личный прием граждан в очном формате и уже провел первую встречу. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Проводить личный прием стало возможно после того, как в Выборгском районе увеличилось количество вакцинированных от COVID-19 и уменьшилось число заболевших. До этого Валерий Савинов вместе с руководителями учреждений и ведомств общался с жителями по телефону.

На приеме жители задали вопросы на тему ЖКХ, прав на землю, размещения спортивных объектов. В случае необходимости дополнительный прием с гражданами могут провести профильные специалисты.

Записаться к Савинову на прием можно по телефону 8 (81378) 2-22-27.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО