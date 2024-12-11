В бессрочную программу реновации Москвы прежде всего войдут пятиэтажки

Владимир Ефимов рассказал о планах регулярного обновления города.

В обновленную программу реновации в Москве, которую планируется сделать бессрочной, региональные власти будут включать прежде всего пятиэтажные жилые здания. Владельцы квартир в таких зданиях в обязательном порядке должны будут провести голосование на предмет вхождения в программу. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "РИА Новости" заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Чиновник напомнил о словах главы города Сергея Собянина. Ранее на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи мэр упоминал, что государственную программу реновации важно сделать бессрочной, чтобы город непрерывно обновлялся.

Мы в первую очередь говорим, конечно, о пятиэтажках. Но могут быть и другие дома – каких-то ограничений действующий закон не предусматривает. Безусловно, новые дома никто включать не будет в реновацию: в этом ни смысла нет, ни экономики. Речь идет про те дома, которые свой срок либо уже отслужили, либо вот-вот на подходе. Владимир Ефимов, заммэра Москвы

Вице-мэр отметил, уже сейчас местные власти прорабатывают несколько территорий, которые ранее не попадали в реновацию. По словам Ефимова, там дома остаются как вкрапления в целых районах или в кварталах жилой застройки. На сегодняшний день городская мэрия получает достаточно большое количество обращений от населения, которое в свое время не стало участниками программы реновации. Жители промят сейчас включить их в реализуемую программу и предусмотреть переселение.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости