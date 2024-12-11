Новое здание цирка в Москве на проспекте Вернадского построят к 2028 году

Заммэра Москвы раскрыл подробности концепции обновления цирка.

Строительство нового здания для Большого Московского цирка, расположенного на проспекте Вернадского, планируется завершить к 2028 году или в первой половине 2028 года. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "РИА Новости" заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Чиновник указал СМИ на то, что региональное правительство объявило конкурс на архитектурную концепцию реконструкции помещения в прошлом году. Свои заявки на выполнение работ подали восемь архитектурных бюро, а в финальном отборе были задействованы шесть компаний. В результате к концу января победила концепция, в рамках которой рабочими планируется построить комплекс, состоящий из центрального шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Друг с другом здания будут соединены переходом. роект позволит дирекции цирка проводить для зрителей самые современные представления.

Я думаю, что мы на стройку выйдем до конца текущего года и постараемся завершить проект к 2028 году, может быть, в первой половине 2028 года. Сейчас мы готовим проект, и в зависимости от проектных решений сроки могут чуть-чуть подвинуться. Владимир Ефимов, заммэра Москвы

Напомним, что сейчас здание цирка на проспекте Вернадского находится в полуаварийном состоянии. Власти города полагают, что нет смысла перестраивать объект, который уже "отслужил свое". Помещение нового цирка составит более 80 тысяч квадратных метров при вместительности зрительного зала в пять тысяч мест. В старом помещении вмещалось только три тысячи зрителей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости