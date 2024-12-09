Цирковое шоу "Стойкий оловянный солдатик" покажут петербуржцам на новогодних праздниках

В интерпретации Большого Московского цирка финал истории будет счастливым.

С 29 декабря по 8 января в КСК "Арена" пройдут новогодние гастроли Большого Московского цирка. Шоу "Стойкий оловянный солдатик" будет показано 22 раза. Как поделился Аскольд Запашный с "Петербургским дневником", представление основано на сюжете известной сказки, однако оно создано на языке циркового искусства. Это шоу высокого уровня с впечатляющим набором трюков и всеми теми элементами, которые может предложить Большой Московский цирк.

Зрителей ждут выступления дрессированных верблюдов и пум, балерины, исполняющей танец на спине скачущей лошади, акробаты на качелях, гимнасты на ремнях, корд-де-парель и огненное шоу. В интерпретации Большого Московского цирка финал истории будет счастливым: любовь и стойкость солдата и танцовщицы преодолеют все трудности. Роль злодеев исполнят клоуны, которые скорее вызовут смех, чем страх.

В представлении участвуют лауреаты международных цирковых фестивалей, артисты аттракциона "Партерный полет" под руководством Карена Еганяна и воздушные гимнастки, работающие на высоте 14 метров без страховки. Номера с участием животных покажут тесное взаимодействие между человеком и природой – это и гротеск-наездницы на лошадях, дрессированные пумы Владимира и Натальи Исайченко, милые собаки из аттракциона "Дружба", и дрессированные верблюды под руководством Марии Билоус.

Ранее мы сообщили о том, что мэппинг-шоу на Дворцовой площади посетили почти 457 тыс. человек.

Фото: Елена Бледных