Мэппинг-шоу на Дворцовой площади посетили почти 457 тыс. человек

Фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса на протяжении двух вечеров служили огромным экраном общей площадью более 8,5 тыс. кв. м.

В прошедшие выходные мэппинг-шоу на Дворцовой площади привлекло внимание 456 946 зрителей, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Было очень красиво! Здорово, что петербуржцы и гости города не испугались холода и пришли на наш традиционный праздник света. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Как пишет "Петербургский дневник", фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса на протяжении двух вечеров служили огромным экраном общей площадью более 8,5 тыс. кв. м. Звуковое сопровождение шоу включало фрагменты из таких известных опер, как "Руслан и Людмила", "Садко", "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", а голоса героев принадлежали известным актерам петербургских театров.

Фото: Telegram / Пиотровский Online