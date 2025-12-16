В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Илья Баланин объяснил, какая задача стоит перед нововведением в сфере здравоохранения.

Четырнадцать новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС для россиян в 2026 году. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Эксперт пояснил, что благодаря этому решению ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно, по полису. Человеку не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования процедуры.

В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Илья Баланин, глава ФФОМС

Напомним, что на минувшей неделе глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о том, что каждый гражданин страны раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии. Благодаря этому процессу можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперт пояснил, что также существуют специальные программы обследования по части долголетия, по выявлению у беременных врожденные и наследственные заболевания. Также новорожденных детей специалисты проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении им помогает фонд "Круг добра", который обеспечивает необходимыми лекарствами.

МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача.

Фото: Piter.tv