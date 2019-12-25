Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года

В СМИ объяснили задачи, которые выполняет диспансеризация населения.

На российской территории периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Сейчас для граждан от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодном режиме. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Эксперт пояснил прессе, что целью диспансеризации является не только выявление уже имеющихся у пациента заболеваний, но также и оценка общего состояния здоровья человека. Это помогает специалистам своевременно выявлять факторы риска развития заболеваний.

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет – ежегодно. Илья Баланин, глава ФФОМС

Глава ФФОМС уточнил, что серьезные заболевания долгое время не дают явных симптомов, при этом их раннее выявление значительно повышает шансы человека на успешное лечение и профилактику осложнений.В ходе диспансеризации можно заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и прочих нарушений в организме.

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Фото: Piter.tv