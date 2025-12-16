МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача

Минздрав обновил документы по тому, как может назначаться диагностика.

В России аагнитно-резонансную томографию (МРТ) с 1 сентября 2026 года можно будет сделать пациенту без направления врача. Соответствующие сведения опубликованы в официальной документации от министерства по здравоохранению страны. В тексте упоминается о том, что МРТ чаще всего назначается людям для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом такая процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения. Это делает процесс одним из наиболее безопасных методов диагностики проблемы.

Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки). текст документа Минздрава России

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