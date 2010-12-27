В бассейне в Перми утонула 11-летняя спортсменка

Юная спортсменка-синхронистка утонула на тренировке. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка.

Накануне, 22 октября, в Перми на тренировке по синхронному плаванью утонула 11-летняя девочка. Трагедия произошла в СК " Олимпия".

Следственными органами России по Пермскому краю по факту гибели ребенка на тренировке возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время следователями и специалистами проводится осмотр места происшествия. Изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения, соответствующая документация, регламентирующая правила безопасности в плавательном бассейне. Устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за их соблюдение при проведении тренировок. СУ СК РФ по Пермскому краю

Для выяснения точных причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В Перми зарубили топором вдовца и его 11-летнего сына.

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю, Рixabay