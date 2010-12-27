В Перми топором зарубили вдовца и его 11-летнего сына

Убийцу задержали.

В Перми накануне утром, 22 октября, в своей квартире были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 11-летнего сына с явными признаками насильственной смерти. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

На место ЧП выехали следователи, криминалисты и полиция. В результате высокопрофессиональной слаженной работы удалось в кратчайшие сроки установить лицо, подозреваемое в жестоком убийстве вдовца и его сына. Им оказался 67-летний родственник. Он является братом умершей жены убитого мужчины и родным дядей мальчика.

По версии следствия, в ночь на 22 октября 2019 года на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес сначала мужчине, а затем мальчику несколько ударов топором. От полученных травм и мужчина, и его сын скончались на месте.

Следственные органы продолжают выяснять все детали двойного убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Рixabay