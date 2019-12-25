В спорткомплексе в Невском районе на 7-летнего мальчика рухнул шкафчик

Ребенка увезли в больницу с ушибами и травмами головы.

Накануне в Невском районе Петербурга произошло ЧП. В одной из раздевалок спорткомплекса на 7-летнего мальчика рухнул шкафчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ребенку потребовалась помощь врачи. У него диагностировали ушибы и травмы головы. Жизни мальчика ничего не угрожает. Его оставили в больнице в удовлетворительном состоянии для контроля. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьник отравился энергетиком и попал в больницу.

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