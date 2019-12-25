В Петербурге школьник отравился энергетиком и попал в больницу

Мать мальчика рассказала, что нашла сына дома в бессознательном состоянии.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге школьника госпитализировали из-за отравления энергетиком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в парадной дома № 8/1 на улице Бадаева. По словам 38-летней матери юноши, она нашла своего сына на 16 этаже дома. Школьник был в бессознательном состоянии и со спущенными штанами.

Его одноклассник рассказал, что мальчик отравился энергетиком, которым их угостил приятель.

Ранее мы сообщали о том, что ночью на Думской петербуржец отправил женщину "в накаут".

Фото:Piter.TV