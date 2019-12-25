В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с ТЦ

Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

В башкирском селе девочку задело крышей, сорванной ветром с торгового центра. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. Специалисты уточнили, что в настоящее время пострадавшая госпитализирована. Инцидент зафиксирован 20 июля на территории населенного пункта Бижбуляк Бижбулякского района.

Сорвало кровлю на общей площади 80 квадратных метров. К сожалению, пострадала девочка 2007 года рождения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Местные метеорологи заметили, что в день происшествия порывы ветра в регионе достигали 16 метров в секунду.

Антициклон с запада принесет в Петербург дожди и прохладу 21 июля.

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