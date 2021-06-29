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В барнаульском зоопарке тигрица Багира родила малышей

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У дикой кошки родились трое котят.

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" тигрица родила малышей. Об этом рассказали представители местного центра. Они рассказали, что подопечная с прозвищем Багира смогла помочь выйти на свет трем малышам. Сотрудники регионального зоопарка считают дикую кошку матерью-героиней, так как в общей сложности на ее счету записано уже 27 рожденных котят.

Наше пасхальное чудо.

сотрудники учреждения

В представленном в социальных сетях ролике показано, как трое новорожденных тигренка жадно сосут из матери молоко. Напомним, что недавно в Барнауле на территории зоопарка родились малыши суррикатов. Уже сейчас жители города могут увидеть малышей.

В Ленинградском зоопарке парочка бородатых агам стали родителями.

Фото и видео: соцсети "Лесной сказки"

Теги: багира, барнаул, зоопарк, тигр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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