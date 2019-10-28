В баре Петербурга в туалете посетительница заметила камеру

Наклейка, предупреждающая о съемке, находится на сливном бачке. Надпись гласит, что нажимая кнопку, пользовательница дает согласие на отправку и обработку личных данных.

В воскресенье, 15 августа, посетительница бара в центре Петербурга заметила в кабинке туалета устройство, похожее на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщает Peterburg2.

По словам девушек, объект приклеен к лампе на потолке. На дверях есть объявление: "Внимание! Видеонаблюдение в туалете ведется в целях вашей же безопасности". Девушки рассказали, что еще одна наклейка, предупреждающая о съемке, находится на сливном бачке. Надпись гласит, что нажимая кнопку, пользовательница дает согласие на отправку и обработку личных данных. Действительно ли ведется запись или это шутка девушки не рискнули уточнить у сотрудников бара.

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Фото: peterburg2.ru