В баре "Ночной дозор" украли одноименную картину Рембрандта

Копию оригинала разыскивает полиция.

Открытие нового петербургского бара ознаменовалось кражей главной "фишкой" заведения. Бар в голландском стиле "Ночной дозор" должна была украшать копия известного художественного полотна Рембрандта. Однако одноименную картину похитили перед открытием.

Об этом сообщил местный предприниматель Александр Затуливетров.Он написал о Facebook, что бар вынуждено будет некоторое время закрыт. Мужчина добавил, что в ситуации разбирается полиция, а заведение имеет снимок предполагаемого преступника. Петербуржец предупредил бизнесменов брать с новых работников копию паспорта, чтобы те не устроили подобное шоу.

По предварительным сведениям, картину вырезали из подрамника. Бизнесмен полагает, что ему могли желать мести или надеялись шантажировать. Затуливетров не собирается восстанавливать картину, а надеется на работу полиции.

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Фото: Piter.tv, википедия

