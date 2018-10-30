Житель Петербурга заработал 1 млн рублей на обмане банкоматов

Мужчина подделывал пятитысячные купюры, вносил их на карту и снимал настоящие деньги.

В Петербурге задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в подделке и сбыте пятитысячных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

По версии следствия, мужчина приобретал в интернете фальшивые деньги и наносил на них дополнительные элементы защиты. После этого он пополнял купюрами свою банковскую карту и снимал в банкомате уже настоящие деньги.

Полиция установила, что петербуржец причастен как минимум к 15 преступным эпизодам. В результате своих противоправных действий горожанин заработал более миллиона рублей. В ходе обысков у подозреваемого изъяли еще 26 поддельных банкнот и паспорта на имена других людей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Мужчину ждет тюрьма на срок до 8 лет.

Ранее мы писали, что полиция уличила банду автоугонщиков в подделке документов.

Фото: pixabay.com