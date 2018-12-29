Полиция уличила банду автоугонщиков в подделке документов

Представители закона рассказали о неожиданном повороте в деле серийных автоугонщиков.

Правоохранительные органы задержали банду автоугонщиков, которые кроме этого отметились еще и подделкой документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Напомним, что в начале января полиция поймала двоих подозреваемых в покушении на кражу иномарки "Хендай Солярис". По версии следствия, мужчины 1989-го года рождения и женщина 1980-го года рождения провели серию угона транспортных средств. Однако, в последний раз удача отвернулась от преступников. Петербуржцев считают причастными к исчезновению 4 машин марки "Хендай" и двух "КИА"

Оперативники также установили, что один из фигурантов предъявил фальшивые водительские права по улице Воскова. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Причастность женщины к остальным преступлениям на данный момент устанавливается. Двое членов ОПГ заключены под стражу, еще одного отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, что в Красносельском районе прокуратура выявила незаконную передачу нежилых помещений частникам.

Фото: Piter.tv