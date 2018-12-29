В Красносельском районе прокуратура выявила незаконную передачу нежилых помещений частникам

Представители местного жилищного агентства обязаны забрать объекты у компаний.

Прокуратура Красносельского района рассказала о нарушениях со стороны нескольких коммерческих организаций, завладевшими нежилыми помещениями. По информации от надзорного ведомства, объекты были переданы под управление частникам без согласия Комитета имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Проверка показала, что 20 процентов (27 нежилых помещений) с площадью более 8 тысяч квадратных метров переданы незаконно. Распоряжение выдало ГКУ "Жилищное агентство Красносельского района". Таким образом, организация нарушила законодательство, отдав городское имущество в безвозмездное пользование без согласия КИО.

В адрес руководителя агентства выписано представление. В ближайшее время ответственные лица обязуются устранить выявленные проблемы. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.tv