Поезда "Москва-Петербург" изменят расписание весной

Составы изменят график движения из-за ремонта двух станций на направлении.

Поезда дальнего следования по маршруту "Москва-Санкт-Петербург" и обратно изменят график. Расписание претерпит корректировку весной 2019 года. Об этом заявили представители пресс-службы РЖД.

Согласно сведениям железнодорожников, причиной сдвигов во времени станет масштабная реконструкция на станциях "Торфяное" и "Решетниково". Изменения продлятся с 15 по 25 апреля и 13 по 24 мая.

Сотрудники компании добавляют, что посмотреть более точные сведения о движении поездов между двумя столицами можно на официальном сайте.

Напомним, что депутаты просят Смольный создать мобильные пункты обогрева для бездомных.

Фото: Piter.tv