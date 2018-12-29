Депутаты просят Смольный создать мобильные пункты обогрева для бездомных

Предложение внес Алексей Цивилев.

Парламентарий Петербурга Алексей Цивилев обратился к Правительству города с просьбой предусмотреть дополнительные точки обогрева для местных бездомных. По информации от депутата, таких пунктов не хватает, а в условиях наступивших холодов они особенно актуальны.

Спикер ЗакСа отметил, что в городе должны появиться экстренные мобильные пункты обогрева от МЧС. Автор инициативы отметил, что в прошлом году было создано четыре подобных точек. Программа реализовывалась при поддержке Комитета по социальной политике и проводилась во Фрунзенском, Калининском, Василеостровском и Приморском районах.

На данный момент в Северной столице зарегистрировано 13 домов ночного пребывания. Они рассчитаны на 288 мест. По официальной статистике на учете стоит более трех тысяч бездомных. Ежегодная смертность лиц без определенного места жительства достигает 1,1 тысяч человек. По неподтвержденным сведениям, в городе на неве живут 60 тысяч бездомных.

Фото: Piter.tv