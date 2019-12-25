В банке "Таврический" выявлен дефицит капитала более 135 млрд руб.

Суд сообщил о нехватке капитала у банка "Таврический" на 137 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил о дефиците капитала в размере 137,2 млрд руб. у признанного банкротом банка "Таврический". Согласно материалам суда, активы кредитной организации составляют 93,54 млрд руб., при обязательствах в 230,7 млрд руб.

Лицензия у банка была отозвана Центробанком 3 сентября 2025 года. На тот момент активы оценивались в 132,65 млрд руб., а долговые обязательства — в 225,2 млрд руб. Суд установил признаки банкротства из-за невозможности учреждения выполнить требования кредиторов.

12 сентября ЦБ направил заявление о признании банка несостоятельным, которое суд удовлетворил, открыв конкурсное производство до 15 октября 2026 года. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, долги банка перед вкладчиками составляют 56,5 млрд руб. Выплаты компенсаций начались 10 сентября и затрагивают около 57 тыс. физических и 234 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что вкладчики Таврического Банка получили свыше 45 млрд рублей страхового возмещения.

