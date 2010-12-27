Полицейские еще устанавливают личность усопшего.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Московском районе в автосалоне найден труп мужчины. Об этом сообщают "Невские новости".

Правоохранители рассказали о том, что тело нашли на первом этаже автосалона, расположенном на Пулковском шоссе в здании № 44. Труп лежал на первом этаже. Медики заявили, что признаков насильственной смерти у мужчины нет.

Полицейские устанавливают личность погибшего.

Ранее мы сообщали о том, что массовая авария на КАДе перекрыла движение на трассе.

Фото:pixabay