В автосалонах Петербурга продают машины 2023 года выпуска

В Петербурге у официального дилера Volkswagen можно найти Touareg, Multivan, которые привезли по параллельному импорту. При этом стоимость автомобилей выше, чем в прошлом году.

Официально в Петербурге больше не продают иномарки, но автодилеры смогли обойти запрет. В автосалонах Петербурга уже можно найти Volkswagen, Audi и другие иномарки, выпущенные после Нового года, пишет "Фонтанка".

В Петербурге у официального дилера Volkswagen можно найти Touareg, Multivan, которые привезли по параллельному импорту. При этом стоимость автомобилей выше, чем в прошлом году. Машины в город в основном привозят на автовозе, то есть у них нет пробега.

Также можно купить прошлогоднюю Audi. Они также приезжают в город на автовозах из Белоруссии и Казахстана. Отметим, что для соблюдения гарантийных обязательств придется возить его в страну покупки.

Корейский или калининградский Hyundai приобрести можно, однако у него ограничен модельный ряд – Creta и Solaris.

Ранее импорт рыбы через Большой порт Петербурга сократился в два раза. Сегодня ключевыми экспортёрами рыбной продукции для Большого порта являются Фарерские острова, Чили, Турция, Вьетнам, Китай.

Фото: Piter.tv

