В автопарке петербургского "мусорного" оператора нашли маленького котенка

Котенку необходимы заботливые хозяева, способные создать комфортные условия для его жизни.

На территории АО "Автопарк №1 "Спецтранс" был найден маленький котенок. Информация появилась в Telegram-канале компании.

Работники считают, что животное подбросили с благими намерениями, но, учитывая постоянное движение большого количества грузовиков на территории автопарка, невозможно обеспечить постоянный уход за ним. Котенку необходимы заботливые хозяева, способные создать комфортные условия для его жизни.

Компания обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой связаться с ними по телефону +7 981 790 92 04 или написать в Telegram, если кто-то готов взять котенка к себе домой.

Ранее мы сообщили о том, что найденный в мусорке щенок на проспекте Ветеранов теперь "работает" на мусоровозе.

Фото и видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам