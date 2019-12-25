В автобусе задержали мигранта за разжигание межнациональной ненависти

Пьяного 37-летнего иностранного мужчину задержали.

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который оскорблял пассажиров. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по городу.

В Приморском районе 2 октября в автобусе пассажир "публично озвучил ряд высказываний, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, сопровождая их угрозой применения насилия". Пьяного 37-летнего иностранного мужчину задержали.

На него завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Фото: Piter.tv