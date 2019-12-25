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В автобусе задержали мигранта за разжигание межнациональной ненависти
Сегодня, 18:59
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В автобусе задержали мигранта за разжигание межнациональной ненависти

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Пьяного 37-летнего иностранного мужчину задержали. 

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который оскорблял пассажиров. Об этом в среду, 5 октября, рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по городу.

В Приморском районе 2 октября в автобусе пассажир "публично озвучил ряд высказываний, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, сопровождая их угрозой применения насилия". Пьяного 37-летнего иностранного мужчину задержали. 

На него завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, задержание, мигрант
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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