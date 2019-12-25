В автобусах и метро Петербурга не планируют устанавливать тепловизоры

Однако в городе ужесточили контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора в транспорте.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в общественном транспорте Северной столицы не планируют устанавливать тепловизоры. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на городской комитет по транспорту.

В Москве из-за роста заболеваемости на фоне пандемии коронавируса ужесточили контроль в общественном транспорте. Так, в метрополитене и наземном общественном транспорте установили тепловизоры. Отмечается, что людей с температурой не пускают.

В пресс-службе петербургского комитета по транспорту Петербурга заявили, что введение таких же мер в Северной столице не планируется.

Ранее мы сообщали о том, что с начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом.

Фото:Piter.TV