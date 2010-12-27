В авиагородке Петербурга школьник упал с высоты

Врачи оценивают состояние мальчика как тяжёлое.

В петербургскую больницу госпитализировали школьника, который предположительно упал с высоты на Взлётной улице, д.11 в Авиагородке. Скорую помощь вызвали 2 июля в 20:10. Состояние пострадавшего тяжёлое, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности несчастного случая уточняются. Мальчик 2008 года рождения учится в четвёртом классе и растёт в полной семье.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Молодой человек попал в больницу после драки со школьником.

Фото: Pixabay