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В авиагородке Петербурга школьник упал с высоты
Сегодня, 9:30
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Cherepanov

В авиагородке Петербурга школьник упал с высоты

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Врачи оценивают состояние мальчика как тяжёлое.

В петербургскую больницу госпитализировали школьника, который предположительно упал с высоты на Взлётной улице, д.11 в Авиагородке. Скорую помощь вызвали 2 июля в 20:10. Состояние пострадавшего тяжёлое, сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности несчастного случая уточняются. Мальчик 2008 года рождения учится в четвёртом классе и растёт в полной семье.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Молодой человек попал в больницу после драки со школьником.

Фото: Pixabay

Теги: авиагородок, больница, несчастный случай, падение, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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