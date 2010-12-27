В августе в Выборгской прокуратуре состоится день приема предпринимателей

В Выборгской городской прокуратуре 7 августа 2018 года состоится Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования "Высоцкое городское поселение".
Во время приема могут быть поданы любые обращения о несогласии с действиями и решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и учреждений, даже тех, которые не находятся в Выборгском районе.
Прием будет осуществляться в порядке живой очереди с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Выборг, пр-т Ленина, д. 4а. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
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