Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В августе в Выборгской прокуратуре состоится день приема предпринимателей
Сегодня, 12:20
0
nastya960
88

В августе в Выборгской прокуратуре состоится день приема предпринимателей

0
 
 

7 августа с 9:00 до 18:00.

В Выборгской городской прокуратуре 7 августа 2018 года состоится Всероссийский день приема предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования "Высоцкое городское поселение".

Во время приема могут быть поданы любые обращения о несогласии с действиями и решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и учреждений, даже тех, которые не находятся в Выборгском районе. 

Прием будет осуществляться в порядке живой очереди с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Выборг, пр-т Ленина, д. 4а. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. 

Также, сегодня мы сообщали о том, что в Выборгском районе проверяют готовность школ к новому учебному году.

Фото: pixabay.com

 

Теги: выборг , выборгский район , предприниматели , прокуратура
Категории: Лента новостей Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5